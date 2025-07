Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Nike am Nachmittag zu

Aktie im Blick

Die Aktie von Nike gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Nike konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 76,84 USD.

In der Spitze gewann die Nike-Aktie bis auf 77,50 USD. Bei 76,68 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 667.470 Nike-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 90,62 USD erreichte der Titel am 27.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nike-Aktie derzeit noch 17,93 Prozent Luft nach oben. Bei 52,28 USD fiel das Papier am 11.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 31,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,54 USD. Im Vorjahr erhielten Nike-Aktionäre 1,57 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 77,44 USD für die Nike-Aktie.

Am 26.06.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,09 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,10 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,62 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Von Analysten wird erwartet, dass Nike im Jahr 2026 1,67 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

