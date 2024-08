Kursentwicklung im Fokus

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike gibt am Dienstagnachmittag ab

27.08.24 16:08 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 84,03 USD ab.

Wer­bung

Um 15:53 Uhr ging es für die Nike-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 84,03 USD. Das Tagestief markierte die Nike-Aktie bei 83,80 USD. Bei 84,07 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 236.525 Nike-Aktien gehandelt. Mit einem Kursgewinn bis auf 123,39 USD erreichte der Titel am 21.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 46,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nike-Aktie. Am 26.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 70,91 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Nachdem Nike seine Aktionäre 2024 mit 1,45 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,49 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 98,56 USD an. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nike am 27.06.2024 vor. Nike hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,99 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,44 Prozent auf 12,62 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 12,81 Mrd. USD gelegen. Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 24.09.2024 erwartet. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nike einen Gewinn von 3,13 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nike-Aktie Pluszeichen in New York: Dow Jones schlussendlich mit Kursplus Börse New York: Dow Jones notiert am Montagnachmittag im Minus Freundlicher Handel in New York: Dow Jones bewegt sich am Montagmittag im Plus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nike Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com