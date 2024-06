Nikkei 225-Papier Denso-Aktie: Über diese Dividende können sich Denso-Aktionäre freuen

Dividendenaktie

Denso-Anleger aufpasst: So hoch fällt die Denso-Dividendenausschüttung aus.

Werte in diesem Artikel

Für das Jahr 2024 wurde im Zuge der Hauptversammlung von Nikkei 225-Wert Denso am 20.06.2024 eine Dividende in Höhe von 55,00 JPY beschlossen. Im Vorjahresvergleich ist die Dividende somit um 18,92 Prozent gestiegen. Somit schüttet Denso insgesamt 146,03 Mrd. JPY an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vorjahresvergleich um 9,98 Prozent gestiegen.

Denso-Auszahlungsrendite

Zum TSE-Schluss ging die Denso-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 2.427,50 JPY aus dem Handel. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Denso, demnach wird der Denso-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den Denso-Aktienkurs haben. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Aktionäre überwiesen. Der Denso-Anteilsschein verzeichnet für das Jahr 2024 eine Dividendenrendite von 1,91 Prozent. Somit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 2,49 Prozent.

Gegenüberstellung von Aktienkursentwicklung und realer Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat der Denso-Kurs via TSE 33,21 Prozent an Wert gewonnen. Wird die Rendite inklusive der Dividende betrachtet, fand in dem Zeitraum eine Verbesserung von 33,57 Prozent statt.

Denso-Dividendenvorhersage

Für 2025 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 63,88 JPY voraus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 2,63 Prozent ansteigen.

Kerndaten von Dividenden-Titel Denso

Denso ist ein Nikkei 225-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 6,977 Bio. JPY. Das Denso-KGV beträgt aktuell 27,47. Im Jahr 2024 belief sich der Umsatz von Denso auf 7,145 Bio.JPY, das EPS machte 104,97 JPY aus.

Redaktion finanzen.net