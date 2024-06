Nikkei 225-Papier Mitsubishi Motors-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Mitsubishi Motors-Aktionäre freuen

Dividenden-Strategie

Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende erhalten Mitsubishi Motors-Aktionäre.

Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Papier Mitsubishi Motors am 20.06.2024 wurde für das Jahr 2024 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 10,00 JPY vereinbart. Die Dividende ist somit im Vergleich zum Vorjahr 100,00 Prozent gestiegen. Alles in allem schüttet Mitsubishi Motors 14,85 Mrd. JPY an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 92.681,25 Prozent.

Mitsubishi Motors-Auszahlungsrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging das Mitsubishi Motors-Papier via TSE bei einem Wert von 468,50 JPY aus dem Geschäft. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Mitsubishi Motors wird der Mitsubishi Motors-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Dies kann sich optisch negativ auf den Mitsubishi Motors-Anteilsschein auswirken. Die Zahlung der Aktionärsvergütung an die Mitsubishi Motors-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Der Mitsubishi Motors-Anteilsschein verzeichnet für 2024 eine Dividendenrendite von 1,98 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Verbesserung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 0,96 Prozent.

Mitsubishi Motors-Aktienkurs verglichen mit tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat der Mitsubishi Motors-Kurs via TSE 59,90 Prozent hinzugewonnen. Wird die Rendite inklusive der Dividende gesehen, fand in dem Zeitraum eine Steigerung von 60,90 Prozent statt.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel Mitsubishi Motors

Für 2025 gehen Analysten von FactSet von einer Erhöhung der Dividende auf 15,25 JPY aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 3,26 Prozent zulegen.

Wichtigste Eckdaten von Mitsubishi Motors

Mitsubishi Motors ist ein Nikkei 225-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 677,033 Mrd. JPY. Das Mitsubishi Motors-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 4,86. 2024 setzte Mitsubishi Motors 2,790 Bio. JPY um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 103,97 JPY.

Redaktion finanzen.net