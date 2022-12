Nikola Aktie News: Nikola am Vormittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Nikola 2,14 EUR

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 1,2 Prozent auf 2,14 EUR. Der Kurs der Nikola-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2,14 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,14 EUR.

Bei 10,63 EUR erreichte der Titel am 27.12.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 79,88 Prozent könnte die Nikola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.12.2022 (1,92 EUR). Der derzeitige Kurs der Nikola-Aktie liegt somit 11,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 03.11.2022 legte Nikola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,28 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 23.02.2023 terminiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Nikola 2022 einen Verlust in Höhe von -1,232 USD ausweisen wird.

