NIO Aktie News: NIO am Dienstagnachmittag mit Kursplus

NIO im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,3 Prozent auf 6,97 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das NIO-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 4,3 Prozent auf 6,97 USD. Den Tageshöchststand markierte die NIO-Aktie bei 6,98 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,90 USD. Zuletzt wurden via New York 2.916.827 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 29.12.2023 markierte das Papier bei 9,57 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 3,61 USD fiel das Papier am 23.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 48,17 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass NIO-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete NIO 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 05.09.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,35 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,53 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 2,41 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,25 Mrd. USD umgesetzt.

Am 06.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von NIO veröffentlicht werden.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -8,956 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NIO-Aktie klettert nach Milliarden-Investment - NVIDIA bringt Turbo

Massenrückruf bei BYD: BYD-Aktie klettert dennoch nach oben

Alibaba-, NIO-, JD.com-Aktien: Chinas Konjunkturprogramm beflügelt ADR-Aktien