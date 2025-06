NIO Aktie News: NIO am Nachmittag mit Einbußen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 3,52 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 3,52 USD. Zwischenzeitlich weitete die NIO-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,51 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,56 USD. Bisher wurden heute 830.020 NIO-Aktien gehandelt.

Bei 7,64 USD erreichte der Titel am 01.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 117,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,03 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 16,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten NIO-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 21.03.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,48 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,84 Prozent auf 2,74 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,37 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 03.06.2025 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 04.06.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -8,175 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

