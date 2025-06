NIO Aktie News: NIO am Dienstagnachmittag leichter

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NIO. Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,7 Prozent auf 3,43 USD.

Das Papier von NIO gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 2,7 Prozent auf 3,43 USD abwärts. In der Spitze fiel die NIO-Aktie bis auf 3,35 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,37 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 2.425.772 Stück.

Am 01.10.2024 markierte das Papier bei 7,64 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 123,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,03 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 11,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für NIO-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte NIO am 21.03.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,48 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,44 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 2,74 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,37 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 04.09.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 04.06.2026 dürfte NIO die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -8,173 CNY je Aktie in den NIO-Büchern.

