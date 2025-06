Blick auf NIO-Kurs

NIO Aktie News: NIO am Nachmittag gesucht

04.06.25 16:09 Uhr

Die Aktie von NIO zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die NIO-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,1 Prozent auf 3,64 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 3,1 Prozent auf 3,64 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NIO-Aktie bisher bei 3,66 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 3,57 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 1.584.064 Stück. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,64 USD) erklomm das Papier am 01.10.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NIO-Aktie derzeit noch 109,89 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 3,03 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. NIO-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen. Am 03.06.2025 lud NIO zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,45 USD gegenüber -0,44 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 30,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,65 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,37 Mrd. USD in den Büchern gestanden. Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von NIO wird am 04.09.2025 gerechnet. Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2025 -7,954 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur NIO-Aktie UBS rät zum Verkauf der Tesla-Aktie: Diese Faktoren gefährden das Wachstum NIO-Aktie legt etwas zu: Tesla-Konkrurent NIO steckt weiter tief in den roten Zahlen BYD tritt Preiskampf los: Absatzzahlen für Mai im Blick - Aktien von NIO, Li Auto & Co. steigen

