NIO Aktie News: NIO tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von NIO gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von NIO gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,0 Prozent auf 3,60 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr ging es für die NIO-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 4,0 Prozent auf 3,60 USD. Bei 3,58 USD markierte die NIO-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 3,65 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.206.814 NIO-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2024 bei 7,64 USD. 112,22 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,03 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NIO-Aktie derzeit noch 15,97 Prozent Luft nach unten.

NIO-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

NIO ließ sich am 03.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,45 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 30,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,37 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.09.2025 erfolgen.

2025 dürfte NIO einen Verlust von -8,053 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

