NIO Aktie News: NIO am Mittwochmittag stärker

Um 12:22 Uhr stieg die NIO-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 3,9 Prozent auf 10,08 EUR. Zwischenzeitlich stieg die NIO-Aktie sogar auf 10,41 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,41 EUR. Zuletzt wechselten 4.590 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 08.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 38,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 73,54 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2022 Kursverluste bis auf 8,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 07.09.2022. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,34 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,42 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.292,36 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.448,05 CNY in den Büchern standen.

Am 10.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von NIO veröffentlicht werden. NIO dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 07.11.2023 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -4,581 CNY je Aktie in den NIO-Büchern.

