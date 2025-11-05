DAX24.078 +0,5%Est505.676 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 +2,2%Nas23.520 +0,7%Bitcoin90.130 +1,9%Euro1,1480 -0,1%Öl64,18 -0,3%Gold3.982 +1,3%
NIO Aktie News: NIO zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

05.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von NIO gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das NIO-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 7,25 USD.

Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 7,25 USD. Bei 7,40 USD erreichte die NIO-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 7,32 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.208.330 NIO-Aktien.

Bei einem Wert von 8,01 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NIO-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,03 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Abschläge von 58,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Am 02.09.2025 hat NIO die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,32 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,35 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 2,63 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,41 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 19.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -7,066 CNY je NIO-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Andy Feng / Shutterstock.com

mehr Analysen