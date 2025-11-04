NIO Aktie News: NIO am Abend mit roten Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 7,26 USD.
Die NIO-Aktie gab im New York-Handel um 20:07 Uhr um 2,2 Prozent auf 7,26 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte NIO-Aktie bei 7,07 USD. Bei 7,18 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.457.755 NIO-Aktien umgesetzt.
Am 03.10.2025 markierte das Papier bei 8,01 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,03 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 58,30 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass NIO-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete NIO 0,000 USD aus.
Am 02.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,63 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,41 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte NIO am 19.11.2025 vorlegen.
2025 dürfte NIO einen Verlust von -7,066 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.
