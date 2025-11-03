NIO Aktie News: NIO präsentiert sich am Montagnachmittag fester

So entwickelt sich NIO

Die Aktie von NIO zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von NIO legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,8 Prozent auf 7,45 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 2,8 Prozent auf 7,45 USD. Die NIO-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 7,51 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,35 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 2.423.369 Stück.

Bei 8,01 USD erreichte der Titel am 03.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 6,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,03 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 59,40 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte NIO 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

NIO ließ sich am 02.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,32 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ein EPS von -0,35 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,63 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2,41 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die NIO-Bilanz für Q3 2025 wird am 19.11.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -7,062 CNY je NIO-Aktie.

Redaktion finanzen.net

