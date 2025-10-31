DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin94.812 +1,4%Euro1,1563 -0,1%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
Aktie im Blick

NIO Aktie News: NIO am Abend mit positiven Vorzeichen

31.10.25 20:23 Uhr
NIO Aktie News: NIO am Abend mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von NIO gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,5 Prozent auf 7,19 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die NIO-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 7,19 USD zu. Bei 7,24 USD markierte die NIO-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 6,96 USD. Zuletzt wechselten via New York 3.950.003 NIO-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 8,01 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die NIO-Aktie mit einem Kursplus von 11,48 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 3,03 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 57,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten NIO-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 02.09.2025 lud NIO zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,32 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,35 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,41 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,63 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.11.2025 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2025 -7,062 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

BYD-Aktie zwischen Absatzflaute, Händlerausbau und Europa-Strategie

Aktien legen zu: BYD-Auslieferungen gehen im September zurück - Xpeng, NIO & Co. teils mit neuen Rekorden

Analystenwetten auf die NIO-Aktie gehen auf: Rekordauslieferungen im September und Quartal

Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com

mehr Analysen