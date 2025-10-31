NIO Aktie News: NIO am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von NIO gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das NIO-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 7,04 USD.

Um 15:52 Uhr wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 7,04 USD nach oben. Die NIO-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,05 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 6,96 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.397.739 NIO-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,01 USD) erklomm das Papier am 03.10.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NIO-Aktie 13,78 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (3,03 USD). Mit Abgaben von 57,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten NIO-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

NIO veröffentlichte am 02.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,32 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat NIO im vergangenen Quartal 2,63 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIO 2,41 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte NIO am 19.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem NIO-Verlust in Höhe von -7,062 CNY je Aktie aus.

