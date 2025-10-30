NIO Aktie News: NIO verbilligt sich am Abend

So bewegt sich NIO

Die Aktie von NIO gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die NIO-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 7,08 USD abwärts.

Um 20:06 Uhr ging es für die NIO-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 7,08 USD. Die Abwärtsbewegung der NIO-Aktie ging bis auf 7,00 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 7,02 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 3.010.136 NIO-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,01 USD) erklomm das Papier am 03.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NIO-Aktie derzeit noch 13,14 Prozent Luft nach oben. Bei 3,03 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 57,27 Prozent.

Für NIO-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

NIO ließ sich am 02.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,32 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,63 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die NIO-Bilanz für Q3 2025 wird am 19.11.2025 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -7,062 CNY je NIO-Aktie in den Büchern stehen.

