Nach Fed-Entscheid: US-Börsen uneins -- DAX schließt schwächer -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz, Coinbase, NVIDIA, D-Wave, BYD, PayPal, adidas, DroneShield im Fokus
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Abend um die Kurse der Commodities
NIO im Fokus

NIO Aktie News: Anleger schicken NIO am Mittwochabend ins Plus

29.10.25 20:23 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von NIO. Zuletzt sprang die NIO-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 7,17 USD zu.

Um 20:07 Uhr wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 7,17 USD nach oben. Der Kurs der NIO-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,32 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,15 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.799.137 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.10.2025 markierte das Papier bei 8,01 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NIO-Aktie mit einem Kursplus von 11,79 Prozent wieder erreichen. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,03 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 57,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten NIO-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 02.09.2025 lud NIO zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei -0,32 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,35 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 2,63 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die NIO-Bilanz für Q3 2025 wird am 19.11.2025 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2025 einen Verlust in Höhe von -7,062 CNY ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com

