NIO Aktie News: NIO zeigt sich am Abend gestärkt

28.10.25 20:23 Uhr
NIO Aktie News: NIO zeigt sich am Abend gestärkt

Die Aktie von NIO zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von NIO legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 7,07 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NIO
5,99 EUR -0,06 EUR -0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die NIO-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 7,07 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die NIO-Aktie bei 7,09 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,98 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 3.086.148 NIO-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,01 USD erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 11,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 3,03 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte NIO 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

NIO gewährte am 02.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,32 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2,63 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,41 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.11.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem NIO-Verlust in Höhe von -7,062 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Andy Feng / Shutterstock.com

