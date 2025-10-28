NIO Aktie News: Anleger schicken NIO am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

NIO im Fokus

Die Aktie von NIO gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 7,03 USD.

Die NIO-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 7,03 USD abwärts. Bei 6,89 USD markierte die NIO-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 6,98 USD. Bisher wurden via New York 1.508.874 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 8,01 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2025). Mit einem Zuwachs von 14,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 3,03 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 56,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Am 02.09.2025 äußerte sich NIO zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,32 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,35 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat NIO 2,63 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.11.2025 veröffentlicht.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -7,062 CNY je Aktie in den NIO-Büchern.

Redaktion finanzen.net

