NIO Aktie News: NIO am Montagnachmittag mit Aufschlag

27.10.25 16:08 Uhr
NIO Aktie News: NIO am Montagnachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von NIO gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 7,06 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NIO
6,06 EUR 0,11 EUR 1,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 7,06 USD. Zwischenzeitlich stieg die NIO-Aktie sogar auf 7,22 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 7,08 USD. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.391.575 Stück gehandelt.

Am 03.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,01 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 11,86 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 3,03 USD. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 133,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

NIO veröffentlichte am 02.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,32 USD gegenüber -0,35 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite standen 2,63 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,41 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte NIO am 19.11.2025 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -7,062 CNY je NIO-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

08.10.2018Nio OutperformWolfe Research
08.10.2018Nio OutperformWolfe Research
