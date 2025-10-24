NIO Aktie News: NIO am Abend stärker

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von NIO. Zuletzt sprang die NIO-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 6,97 USD zu.

Das Papier von NIO legte um 20:03 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 6,97 USD. Bei 7,03 USD erreichte die NIO-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,84 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.430.200 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 8,01 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 3,03 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 56,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für NIO-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Am 02.09.2025 hat NIO die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,32 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,35 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,63 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,41 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.11.2025 terminiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -7,062 CNY je Aktie in den NIO-Büchern.

