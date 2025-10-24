NIO Aktie News: NIO am Freitagnachmittag verlustreich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 6,86 USD ab.
Um 15:52 Uhr ging es für die NIO-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 6,86 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die NIO-Aktie bis auf 6,78 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,84 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 774.430 NIO-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,01 USD. Dieser Kurs wurde am 03.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,85 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 3,03 USD. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 126,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten NIO-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.
Am 02.09.2025 äußerte sich NIO zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. NIO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,32 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,63 Mrd. USD – ein Plus von 9,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 2,41 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Am 19.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von NIO veröffentlicht werden.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -7,062 CNY je NIO-Aktie in den Büchern stehen.
