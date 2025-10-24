DAX24.244 +0,2%Est505.673 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.213 +1,2%Bitcoin94.743 ±0,0%Euro1,1624 ±0,0%Öl66,63 +1,0%Gold4.129 +0,1%
Aktie im Fokus

NIO Aktie News: NIO am Freitagnachmittag verlustreich

24.10.25 16:08 Uhr
NIO Aktie News: NIO am Freitagnachmittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 6,86 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NIO
6,06 EUR 0,07 EUR 1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für die NIO-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 6,86 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die NIO-Aktie bis auf 6,78 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,84 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 774.430 NIO-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,01 USD. Dieser Kurs wurde am 03.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,85 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 3,03 USD. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 126,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten NIO-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 02.09.2025 äußerte sich NIO zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. NIO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,32 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,63 Mrd. USD – ein Plus von 9,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 2,41 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 19.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von NIO veröffentlicht werden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -7,062 CNY je NIO-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

BYD-Aktie zwischen Absatzflaute, Händlerausbau und Europa-Strategie

Aktien legen zu: BYD-Auslieferungen gehen im September zurück - Xpeng, NIO & Co. teils mit neuen Rekorden

Analystenwetten auf die NIO-Aktie gehen auf: Rekordauslieferungen im September und Quartal

Piotr Swat / Shutterstock.com

