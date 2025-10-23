DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,20 +1,9%Nas22.955 +0,9%Bitcoin95.079 +2,5%Euro1,1617 ±0,0%Öl65,91 +2,4%Gold4.119 +0,6%
Aktienkurs aktuell

NIO Aktie News: NIO am Abend im Aufwind

23.10.25 20:23 Uhr
NIO Aktie News: NIO am Abend im Aufwind

Die Aktie von NIO zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die NIO-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 6,92 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NIO
5,99 EUR 0,11 EUR 1,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 6,92 USD. Die NIO-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,97 USD an. Bei 6,92 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der NIO-Aktie belief sich zuletzt auf 1.705.160 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 8,01 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,84 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,03 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 128,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten NIO-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 02.09.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,32 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,35 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 2,63 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,41 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte NIO am 19.11.2025 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2025 einen Verlust in Höhe von -7,062 CNY je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com

Nachrichten zu NIO

DatumMeistgelesen
