DAX24.151 -0,7%Est505.639 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,52 -3,9%Nas22.662 -1,3%Bitcoin93.065 -0,6%Euro1,1610 ±0,0%Öl62,63 +1,6%Gold4.078 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 TeamViewer A2YN90 Infineon 623100 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y adidas A1EWWW Plug Power A1JA81 Amazon 906866 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich tiefer -- Wall Street in Rot -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- D-Wave, Quantum eMotion, TKMS, Rüstungsaktien, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat, Gold im Fokus
Top News
Vision oder Realität? Milliardär Ricardo Salinas sieht Bitcoin bei 1,5 Millionen US-Dollar Vision oder Realität? Milliardär Ricardo Salinas sieht Bitcoin bei 1,5 Millionen US-Dollar
Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Mittwochabend Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Mittwochabend
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Anlagechance Gold: Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu Aktien von führenden Goldminenbetreibern. Jetzt mehr erfahren!
Notierung im Blick

NIO Aktie News: NIO am Abend im Minusbereich

22.10.25 20:23 Uhr
NIO Aktie News: NIO am Abend im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von NIO. Der NIO-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 6,74 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NIO
5,88 EUR 0,05 EUR 0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die NIO-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 6,74 USD. Zwischenzeitlich weitete die NIO-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,69 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 6,87 USD. Bisher wurden heute 3.268.655 NIO-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 8,01 USD. Mit einem Zuwachs von 18,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 3,03 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 55,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für NIO-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Am 02.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. NIO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,32 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat NIO 2,63 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.11.2025 terminiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2025 einen Verlust in Höhe von -7,062 CNY ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

BYD-Aktie zwischen Absatzflaute, Händlerausbau und Europa-Strategie

Aktien legen zu: BYD-Auslieferungen gehen im September zurück - Xpeng, NIO & Co. teils mit neuen Rekorden

Analystenwetten auf die NIO-Aktie gehen auf: Rekordauslieferungen im September und Quartal

In eigener Sache

Übrigens: NIO und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf NIO

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Andy Feng / Shutterstock.com

Nachrichten zu NIO

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NIO

DatumRatingAnalyst
08.10.2018Nio OutperformWolfe Research
DatumRatingAnalyst
08.10.2018Nio OutperformWolfe Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NIO nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen