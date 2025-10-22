NIO Aktie News: NIO am Abend im Minusbereich

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von NIO. Der NIO-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 6,74 USD.

Die NIO-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 6,74 USD. Zwischenzeitlich weitete die NIO-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,69 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 6,87 USD. Bisher wurden heute 3.268.655 NIO-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 8,01 USD. Mit einem Zuwachs von 18,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 3,03 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 55,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für NIO-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Am 02.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. NIO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,32 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat NIO 2,63 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.11.2025 terminiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2025 einen Verlust in Höhe von -7,062 CNY ausweisen wird.

