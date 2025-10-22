NIO Aktie News: NIO am Mittwochnachmittag stärker

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Plus bei 6,96 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die NIO-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 6,96 USD. Die NIO-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,01 USD aus. Bei 6,87 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 669.046 NIO-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 8,01 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,09 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,03 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 56,54 Prozent sinken.

NIO-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 02.09.2025. Das EPS lag bei -0,32 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,35 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,63 Mrd. USD – ein Plus von 9,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 2,41 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte NIO am 19.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -7,062 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

