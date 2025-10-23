NIO Aktie News: NIO legt am Nachmittag zu

So entwickelt sich NIO

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NIO. Zuletzt konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 6,93 USD.

Die NIO-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 6,93 USD. Zwischenzeitlich stieg die NIO-Aktie sogar auf 6,97 USD. Bei 6,92 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 550.248 NIO-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 8,01 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,67 Prozent hinzugewinnen. Bei 3,03 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 56,32 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten NIO-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 02.09.2025 vor. NIO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,35 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 2,63 Mrd. USD gegenüber 2,41 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die NIO-Bilanz für Q3 2025 wird am 19.11.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -7,062 CNY je NIO-Aktie.

