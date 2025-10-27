NIO Aktie News: NIO am Abend mit Kursplus

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von NIO. Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Plus bei 7,09 USD.

Die NIO-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 7,09 USD. In der Spitze legte die NIO-Aktie bis auf 7,22 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 7,08 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.392.719 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 8,01 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 13,06 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,03 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 57,30 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten NIO-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 02.09.2025. NIO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,35 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,10 Prozent auf 2,63 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.11.2025 terminiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2025 einen Verlust in Höhe von -7,062 CNY ausweisen wird.

