Vor Fed-Entscheid: DAX schwächer -- Wall Street fester -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, adidas, DroneShield im Fokus
So entwickelt sich NIO

NIO Aktie News: NIO am Mittwochnachmittag stärker

29.10.25 16:08 Uhr
NIO Aktie News: NIO am Mittwochnachmittag stärker

Die Aktie von NIO gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die NIO-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 7,20 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die NIO-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 7,20 USD. Bei 7,32 USD markierte die NIO-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,15 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.333.303 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,01 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NIO-Aktie derzeit noch 11,25 Prozent Luft nach oben. Bei 3,03 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 57,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten NIO-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 02.09.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIO -0,35 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,63 Mrd. USD – ein Plus von 9,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 2,41 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

NIO wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 19.11.2025 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2025 einen Verlust in Höhe von -7,062 CNY ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen