NIO Aktie News: NIO macht am Montagabend Boden gut

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von NIO. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,4 Prozent auf 7,43 USD zu.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 2,4 Prozent auf 7,43 USD zu. Bei 7,51 USD erreichte die NIO-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 7,35 USD. Bisher wurden heute 5.013.166 NIO-Aktien gehandelt.

Am 03.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,01 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 7,88 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,03 USD ab. Mit einem Kursverlust von 59,26 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Am 02.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,32 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ein EPS von -0,35 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 2,63 Mrd. USD gegenüber 2,41 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 19.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -7,062 CNY je NIO-Aktie belaufen.

