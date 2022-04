NIO Aktie News: NIO am Mittwochmittag leichter

Aktien in diesem Artikel NIO 20,10 EUR

-2,43% Charts

News

Analysen

Das Papier von NIO befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 2,0 Prozent auf 20,18 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die NIO-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 20,18 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,74 EUR. Der Tagesumsatz der NIO-Aktie belief sich zuletzt auf 2.851 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.07.2021 auf bis zu 46,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 131,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,87 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 41,18 Prozent wieder erreichen.

NIO ließ sich am 01.06.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,07 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NIO ein Ergebnis je Aktie von -1,05 CNY vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 32,92 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,64 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,90 Milliarden CNY US-Dollar umgesetzt.

Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2022 rechnen Experten am 01.06.2022.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,650 CNY je Aktie in den NIO-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NIO-Aktie tiefer: NIO schreibt weiter rote Zahlen - Umsatz kräftig gestiegen

NIO: Von der Hinterhofgarage zum Weltruhm mit Elektroautos

Ausblick: NIO verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf NIO Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf NIO Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf NIO

Bildquellen: Andy Feng / Shutterstock.com