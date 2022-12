NIO Aktie News: NIO am Mittag freundlich

Aktien in diesem Artikel NIO 12,63 EUR

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 4,0 Prozent auf 12,65 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die NIO-Aktie bei 12,79 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,79 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 5.538 NIO-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.12.2021 bei 31,60 EUR. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 59,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 8,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 47,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 10.11.2022 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. NIO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,11 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,36 CNY je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 13.002,10 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.805,30 CNY umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 23.03.2023 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2022 einen Verlust in Höhe von -6,510 CNY je Aktie ausweisen dürften.

