Aktienentwicklung

NIO Aktie News: NIO am Montagnachmittag höher

07.10.24 16:08 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NIO. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 6,86 USD zu.

Werte in diesem Artikel Aktien NIO 6,29 EUR 0,21 EUR 3,45% Charts|News|Analysen

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 6,86 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die NIO-Aktie bei 6,93 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,85 USD. Zuletzt wechselten 2.162.072 NIO-Aktien den Besitzer. Am 29.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,57 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NIO-Aktie. Am 23.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,61 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 47,34 Prozent wieder erreichen. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten NIO-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 05.09.2024 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,35 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,53 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 92,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,41 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,25 Mrd. USD in den Büchern gestanden. Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht. Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -8,956 CNY je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur NIO-Aktie NIO-Aktie zieht an: NIO und Monolith wollen E-Autobatterien durch KI-Einsatz verbessern - Rekordauslieferungen NIO-Aktie klettert nach Milliarden-Investment - NVIDIA bringt Turbo Massenrückruf bei BYD: BYD-Aktie klettert dennoch nach oben

Bildquellen: Andy Feng / Shutterstock.com