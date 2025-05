NIO Aktie News: NIO steigt am Nachmittag

So bewegt sich NIO

Die Aktie von NIO gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 3,92 USD.

Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 3,92 USD. Bei 3,94 USD erreichte die NIO-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,92 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 853.341 NIO-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,64 USD) erklomm das Papier am 01.10.2024. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 48,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,03 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie.

Nachdem NIO seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Am 21.03.2025 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,48 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,74 Mrd. USD – ein Plus von 15,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 2,37 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte NIO am 05.06.2025 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2025 einen Verlust in Höhe von -8,157 CNY ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Aktien von BYD, NIO und Co.: Warum kaum chinesische Automarken auf deutschen Straßen fahren

NIO-Aktie fällt: Platzierung neuer Aktien abgeschlossen

China tritt in Handelskrieg ein: Warum Aktien von Alibaba, NIO & Co. besonders heftig getroffen werden