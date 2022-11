NIO Aktie News: NIO steigt am Freitagnachmittag stark

Aktien in diesem Artikel NIO 10,97 EUR

10,70% Charts

News

Analysen

Die NIO-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 04:22 Uhr 9,0 Prozent im Plus bei 10,80 EUR. Bei 10,80 EUR markierte die NIO-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,50 EUR. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.388 Stück gehandelt.

Am 23.11.2021 markierte das Papier bei 38,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NIO-Aktie mit einem Kursplus von 71,58 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,60 EUR am 24.10.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 25,58 Prozent wieder erreichen.

Am 10.11.2022 lud NIO zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,11 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 13.002,10 CNY – das entspricht einem Zuwachs von 32,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.805,30 CNY erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte NIO am 23.03.2023 vorlegen.

2022 dürfte NIO einen Verlust von -4,928 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NIO-Aktie an der NYSE stark: Tesla-Rivale NIO überrascht mit mehr Umsatz

Ausblick: NIO öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Unterschiedliche Philosophien: Wie NIO und Tesla um Kunden im E-Auto-Markt buhlen

Ausgewählte Hebelprodukte auf NIO Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO

Bildquellen: Andy Feng / Shutterstock.com