NIO Aktie News: NIO am Mittwochnachmittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von NIO gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der NIO-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,8 Prozent auf 4,34 USD.

Die NIO-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 4,34 USD abwärts. Die NIO-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,32 USD nach. Bei 4,46 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 2.467.709 NIO-Aktien.

Am 05.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,17 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 273,01 Prozent. Bei 3,61 USD fiel das Papier am 23.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 CNY im Jahr 2023.

NIO gewährte am 06.06.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,36 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,43 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. NIO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,38 Mrd. CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,56 Mrd. CNY erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 24.09.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Laut Analysten dürfte NIO im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -8,694 CNY einfahren.

Redaktion finanzen.net

