NIO Aktie News: NIO gibt am Montagnachmittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NIO. Zuletzt ging es für die NIO-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 3,76 USD.

Die NIO-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,5 Prozent auf 3,76 USD ab. Bei 3,74 USD markierte die NIO-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,80 USD. Bisher wurden via New York 461.468 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,01 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 245,88 Prozent hinzugewinnen. Am 23.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,61 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NIO-Aktie derzeit noch 3,99 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten NIO-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 06.06.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,36 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,66 Prozent auf 1,38 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte NIO 1,56 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte NIO am 24.09.2024 präsentieren.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -8,757 CNY je NIO-Aktie belaufen.

