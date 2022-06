NIO Aktie News: NIO am Montagnachmittag im Tiefenrausch

Aktien in diesem Artikel NIO 15,54 EUR

Die Aktie notierte um 13.06.2022 16:22:00 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 8,9 Prozent auf 15,66 EUR. In der Spitze fiel die NIO-Aktie bis auf 15,66 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22.057 NIO-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.07.2021 bei 46,70 EUR. 66,47 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 09.06.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. NIO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,79 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,14 CNY je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.910,59 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIO einen Umsatz von 7.982,33 CNY eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 27.09.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2023 einen Verlust in Höhe von -1,205 CNY je Aktie ausweisen dürften.

