NIO Aktie News: NIO tendiert am Freitagnachmittag südwärts

Die Aktie von NIO gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NIO-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 4,33 USD abwärts.

Das Papier von NIO befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,8 Prozent auf 4,33 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte NIO-Aktie bei 4,29 USD. Bei 4,35 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 668.820 NIO-Aktien.

Am 05.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,17 USD an. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 73,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 23.04.2024 Kursverluste bis auf 3,61 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 16,65 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten NIO-Aktionäre 0,000 CNY je Wertpapier.

NIO ließ sich am 06.06.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,36 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,43 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat NIO im vergangenen Quartal 1,38 Mrd. CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIO 1,56 Mrd. CNY umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 24.09.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -8,714 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

