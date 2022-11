NIO Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von NIO

Aktien in diesem Artikel NIO 10,88 EUR

-1,27% Charts

News

Analysen

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,2 Prozent auf 11,00 EUR. Die NIO-Aktie sank bis auf 10,97 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 10,97 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.350 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 23.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 71,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2022 Kursverluste bis auf 8,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 27,91 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte NIO am 10.11.2022 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,11 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,36 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,60 Prozent auf 13.002,10 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.805,30 CNY in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte NIO am 23.03.2023 präsentieren.

2022 dürfte NIO einen Verlust von -6,129 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NIO-Aktie an der NYSE stark: Tesla-Rivale NIO überrascht mit mehr Umsatz

Ausblick: NIO öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Unterschiedliche Philosophien: Wie NIO und Tesla um Kunden im E-Auto-Markt buhlen

Ausgewählte Hebelprodukte auf NIO Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO

Bildquellen: Andy Feng / Shutterstock.com