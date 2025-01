NIO Aktie News: NIO am Nachmittag im Minusbereich

NIO im Fokus

Die Aktie von NIO gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die NIO-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 4,29 USD.

Werte in diesem Artikel

Die NIO-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 4,29 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der NIO-Aktie ging bis auf 4,25 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,35 USD. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.232.791 Stück gehandelt.

Am 01.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,64 USD an. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 78,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 3,61 USD erreichte der Anteilsschein am 23.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 15,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je NIO-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 20.11.2024. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,35 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,37 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,61 Mrd. USD – eine Minderung von 0,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,63 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte NIO am 11.03.2025 vorlegen.

Laut Analysten dürfte NIO im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -9,598 CNY einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

10.000 Euro in Tesla-Aktie, BYD-Aktie & Co. investiert: Welche E-Autobauer an der Börse 2024 am besten performten

Xiaomi-Aktie schließt stark: Xiaomi-Kunden erhalten Zugang zu Ladestationen von NIO und Co.

Tesla und BYD wollen die Lager leer bekommen: Zahlreiche Jahresend-Aktionen