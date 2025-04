NIO Aktie News: NIO verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von NIO gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 2,8 Prozent auf 3,70 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,8 Prozent auf 3,70 USD. Die NIO-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,64 USD nach. Bei 3,65 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.519.266 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 01.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,64 USD an. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 51,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,58 USD. Dieser Wert wurde am 01.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten NIO-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 21.03.2025 vor. NIO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,44 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 2,74 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,37 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte NIO am 05.06.2025 präsentieren.

2025 dürfte NIO einen Verlust von -8,052 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NIO-Aktie steigt nach starken Auslieferungszahlen

NIO-Aktie unter Druck: Emission neuer Aktien angekündigt

NIO-Aktie im Minus: Tesla-Konkurrent bleibt tief in den roten Zahlen stecken