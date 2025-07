NIO Aktie News: NIO bricht am Montagnachmittag nach oben aus

So entwickelt sich NIO

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NIO. Zuletzt ging es für das NIO-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 5,1 Prozent auf 4,62 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 5,1 Prozent auf 4,62 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die NIO-Aktie bei 4,62 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,50 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 2.105.221 NIO-Aktien.

Am 01.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,64 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NIO-Aktie derzeit noch 65,55 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 3,03 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte NIO 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 03.06.2025 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,45 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ein EPS von -0,36 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,65 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,38 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.09.2025 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2025 -7,752 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

