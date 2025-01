NIO Aktie News: Anleger schicken NIO am Nachmittag ins Minus

NIO im Fokus

Die Aktie von NIO gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NIO-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 4,16 USD nach.

Das Papier von NIO gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 4,16 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte NIO-Aktie bei 4,13 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,15 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 772.750 NIO-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,64 USD) erklomm das Papier am 01.10.2024. Gewinne von 83,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,61 USD. Dieser Wert wurde am 23.04.2024 erreicht. Mit Abgaben von 13,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für NIO-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Am 20.11.2024 hat NIO die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,35 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2,61 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,63 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte NIO am 11.03.2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte NIO im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -9,611 CNY einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

10.000 Euro in Tesla-Aktie, BYD-Aktie & Co. investiert: Welche E-Autobauer an der Börse 2024 am besten performten

Xiaomi-Aktie schließt stark: Xiaomi-Kunden erhalten Zugang zu Ladestationen von NIO und Co.

Tesla und BYD wollen die Lager leer bekommen: Zahlreiche Jahresend-Aktionen