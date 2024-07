NIO Aktie News: NIO steigt am Nachmittag

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von NIO. Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,9 Prozent auf 4,43 USD.

Die NIO-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 2,9 Prozent auf 4,43 USD. Die NIO-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,43 USD. Mit einem Wert von 4,39 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 609.020 NIO-Aktien.

Am 05.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,17 USD. 265,42 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,61 USD. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 22,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 06.06.2024 äußerte sich NIO zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. NIO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,36 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,43 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,66 Prozent auf 1,38 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte NIO 1,56 Mrd. USD umgesetzt.

Die NIO-Bilanz für Q2 2024 wird am 24.09.2024 erwartet.

2024 dürfte NIO einen Verlust von -8,784 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Neue Tesla-Konkurrenz: Toyota plant 2025 ein erstes "vollständig" selbstfahrendes E-Auto vorzustellen

NIO-Aktie gibt drastisch nach: Wechsel im NIO-Management

Aktien von Xpeng und Li Auto legen zu, BYD-Aktie im Minus: Chinesische Tesla-Rivalen mit Auslieferungsplus im Juni