NIO Aktie News: NIO am Mittwochabend im Minusbereich

Die Aktie von NIO gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von NIO befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 4,3 Prozent auf 6,42 USD ab.

Um 20:07 Uhr fiel die NIO-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 4,3 Prozent auf 6,42 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte NIO-Aktie bei 6,41 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 6,49 USD. Zuletzt wechselten 9.327.639 NIO-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.10.2024 bei 7,64 USD. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 16,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (3,03 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 52,84 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 03.06.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,45 USD gegenüber -0,36 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat NIO im vergangenen Quartal 1,65 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIO 1,38 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 02.09.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte NIO möglicherweise am 09.09.2026 präsentieren.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -7,668 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

