NIO Aktie News: NIO tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Die Aktie von NIO gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das NIO-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 8,72 USD.

Die NIO-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 3,0 Prozent auf 8,72 USD. In der Spitze legte die NIO-Aktie bis auf 8,73 USD zu. Bei 8,38 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 897.244 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 17,46 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 100,29 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 02.06.2023 auf bis zu 7,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 19,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 29.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,28 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,34 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 14,77 Prozent zurück. Hier wurden 8.771,70 CNY gegenüber 10.292,36 CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 07.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von NIO veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -10,445 CNY je NIO-Aktie.

