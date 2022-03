NIO Aktie News: NIO im Minus

Aktien in diesem Artikel NIO 19,32 EUR

Die NIO-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 19,32 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NIO-Aktie bisher bei 19,26 EUR. Bei 19,59 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wechselten 1.300 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 02.07.2021 erreichte der Anteilsschein mit 46,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,87 EUR. Dieser Wert wurde am 15.03.2022 erreicht.

Laut Analysten dürfte NIO im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,151 CNY einfahren.

NIO Inc. ist ein führender Hersteller von Premium-Smart-Elektrofahrzeugen in China. NIO entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt intelligente E-Autos und forscht außerdem an Innovationen rund um die Themen autonomes Fahren und digitale Technologien. NIO ist außerdem im Bereich Batteriesysteme tätig. Zu den Marken des Elektroauto-Herstellers zählen die Reihen ET7, EC6, ES8, ES6 und EP9.

NIO-Aktie tiefer: NIO schreibt weiter rote Zahlen - Umsatz kräftig gestiegen

NIO: Von der Hinterhofgarage zum Weltruhm mit Elektroautos

Ausblick: NIO verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

