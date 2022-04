NIO Aktie News: NIO am Nachmittag im Bullenmodus

Aktien in diesem Artikel NIO 16,98 EUR

Das Papier von NIO legte um 16:22 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 7,4 Prozent auf 17,25 EUR. Kurzfristig markierte die NIO-Aktie bei 17,63 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 16,99 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.152 NIO-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 46,70 EUR erreichte der Titel am 02.07.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 63,06 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,87 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 45,32 Prozent wieder erreichen.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 24.03.2022. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,07 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,05 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat NIO 9.900,74 CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 49,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.641,09 CNY erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2022 dürfte NIO am 01.06.2022 präsentieren.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,885 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

