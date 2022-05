NIO Aktie News: NIO gibt am Nachmittag ab

Aktien in diesem Artikel NIO 16,49 EUR

Die NIO-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 31.05.2022 16:22:00 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 15,64 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NIO-Aktie bisher bei 15,62 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,17 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.090 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.07.2021 erreichte der Anteilsschein mit 46,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 66,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,40 EUR am 12.05.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 37,19 Prozent wieder erreichen.

Am 24.03.2022 äußerte sich NIO zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -1,07 CNY. Ein Jahr zuvor waren -3,14 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.900,74 CNY – ein Plus von 24,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 7.982,33 CNY erwirtschaftet hatte.

Am 09.06.2022 werden die Q1 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

2023 dürfte NIO einen Verlust von -0,944 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com